Il Mattino - Duello Mertens-Piquè, la velocità del belga può essere decisiva come all'andata

Napoli - Come riporta Il Mattino, ci sono vari duelli importanti in Barcellona-Napoli e che possono risultate decisivi. Tra questi, quello Mertens-Pique. La velocità di Mertens per sorprendere la difesa del Barcellona con le verticalizzazioni rapide, una delle armi del Napoli nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League al Camp Nou potrà essere rappresentato dalle giocate in profondità per l’attaccante belga. Il tridente leggero contro la linea a quattro catalana, a destra giocherà Callejon a sinistra Insigne o Elmas: giocate strette in velocità e soprattutto giocate in verticale dei centrocampisti azzurri per provare a sorprendere la coppia centrale difensiva catalana composta da Piquè e Lenglet molto forte fisicamente ma che concede qualcosa su situazioni di palloni in verticale a campo scoperto. Al Napoli per provare l’impresa servirà segnare almeno un gol e gli attaccanti azzurri saranno chiamati a una serata speciale