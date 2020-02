Il Barcellona si avvicina alla sfida col Napoli, oggi niente turnover contro l'Eibar: le possibili scelte di Setién [GRAFICO]

Ultimissime Calcio Napoli - Questo pomeriggio, al Camp Nou, contro l’Eibar. Prossimo appuntamento martedì sera, al San Paolo di Napoli. Poi toccherà al Clasico del Santiago Bernabeu di domenica primo marzo. Per il Barcellona si apre ufficialmente la settimana che potrebbe segnare, in positivo o in negativo, la svolta della stagione. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’urgenza impone di far bottino pieno già quest’oggi contro i baschi. Non bisogna aspettarsi un turn over troppo corposo, anche perché non è che ci sia poi tutta questa scelta per Setién, che ha convocato tutti e sedici i disponibili della rosa della prima squadra, più il diciassettenne Ansu Fati e il ventiduenne Akieme, laterale mancino del Barça B.

L’ipotesi più accreditata prevede che possa accomodarsi in panchina qualche elemento importante della mediana, come Busquets, mentre in avanti potrebbe partire Messi con uno tra Ansu Fati e Griezmann, supportati da un Vidal. Per il resto, c’è davvero poco margine"