Formazioni ufficiali Napoli-Genk: le scelte di Ancelotti e Wolf

Formazioni Ufficiali Napoli Genk. Il match Napoli Genk si giocherà alle ore 18:55 allo stadio San Paolo di Napoli. Gli azzurri in cerca della qualificazione agli ottavi di finale, con la speranza di un passo falso del Liverpool per raggiungere poi la prima posizione e non affrontare teste di serie per continuare il cammino in Champions League. Ancelotti potrebbe essere alla sua ultima gara da allenatore del Napoli. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Napoli-Genk

Probabili formazioni Napoli-Genk

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik.

Genk (4-3-3): Vandevoordt; Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Ndongala.

