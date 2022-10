Arsenal-Liverpool 3-2, ennesima sconfitta ed ennesimo risultato negativo in campionato per la squadra di Klopp. Una doppietta di Saka e un gol di Martinelli stendono i Reds che ora sono a 10 punti in campionato all'11° posto in classifica. Sono 14 i punti di distacco dalla prima in classifica che è appunto l'Arsenal.