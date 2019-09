Domani parte Speciale Champions alle 20 su CN24 Tv e Canale 8: Bruscolotti, Montervino, Schwoch e Scarlato in studio

Domani, alle ore 20.00 in punto, su CalcioNapoli24 Tv (296 del digitale terrestre) e su Canale 8 (canale 14 del dig.) andrà in onda lo Speciale Champions. Conducono Fabio Cannavo e Rita Cocca. In studio quattro calciatori che hanno segnato la storia del Napoli: Giuseppe Bruscolotti, Francesco Montervino, Stefan Schwoch e Gennaro Scarlato. Si partirà col prepartita di Napoli-Liverpool, poi il live reaction degli ex azzurri durante la gara e le considerazioni post gara. Seguiteci anche sulle nostre piattaforme social. Su Facebook (pagina CalcioNapoli24.it) e Youtube (CN24). Al termine della puntata manderemo in diretta le conferenze di Ancelotti e Klopp.