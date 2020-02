Dalla Spagna: "Allarme Barcellona per il ritorno col Napoli, solo 9 giocatori a disposizione"

Ultime Calcio Napoli - Il Barcellona perde pezzi. Nonostante il pari in casa del Napoli, che mette gli spagnoli in una situazione di vantaggio in vista del ritorno al Camp Nou, Setien si ritrova con gli uomini contati. A evidenziare l'emergenza in casa blaugrana è il quotidiano Sport: al momento sono solo nove i giocatori a disposizione per il match del 18 marzo. Tra squalificati e infortunati, oltre ad Ansu Fati, Setien dovrà fare i conti con le tante assenze.

Allarme Barcellona, squadra dimezzata

Mancheranno gli squalificati Sergio Busquets e Arturo Vidal, espulso per doppia ammonizione. A loro si uniscono i lungodegenti Ousmane Dembele e Luis Suarez, mentre andranno valutate le situazioni riguardanti Sergi Roberto, Jordi Alba e Gerard Piqué. Il conteggio dei calciatori sicuri è presto fatto. Oltre ai due portieri Ter Stegen e Neto, in difesa sono a disposizione Semedo, Lenglet, Umtiti e Junior Firpo. I centrocampisti sono Rakitic, Arthur e De Jong, mentre in avanti ci sono Messi e Griezmann.