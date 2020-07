Champions League, Oporto e Guimaraes si tengono pronte per Barcellona-Napoli: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Prima la Champions, poi l'Europa League. In due giorni il coronavirus è tornato e minacciare le coppe europee: martedì era stato il Real Madrid a ricevere la notizia della positività di Mariano Diaz, ieri il Siviglia ha appreso che al nazionale serbo Nemanja Gudelj è toccato lo stesso destino. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La risalita dei contagi sta colpendo la Spagna e getta un velo di preoccupazione sulle due «Final Eight», e di riflesso su Napoli, Inter e Roma che hanno ostacoli iberici (Barça, Getafe e Siviglia) sulla strada per arrivarci. I vertici UEFA - il presidente Ceferin in testa - monitorano la situazione, pronti a qualsiasi evenienza. Da tempo s'è pensato un «piano B», ipotizzando che il completamento degli ottavi possa avvenire in città portoghesi o nella stessa Lisbona. Oporto e Guimaraes si tengono pronte"