Champions League, il Napoli si qualifica se... ecco tutte le combinazioni

Torna la UEFA Champions League! Mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronta l'Union Berlino nella quarta giornata della fase a gironi del Gruppo C, mach decisivo per le sorti della qualificazioni agli ottavi di finale. Ma cosa serve al Napoli per qualificarsi? Scopriamo tutte le combinazioni.

Ecco la classifica attuale del Gruppo C di Champions:

Real Madrid 9 punti Napoli 6 punti Braga 3 punti Union Berlino 0 punti

Con 6 punti nel girone, il Napoli si qualifica sicuramente se vince le prossime partite, ma non solo. Se il Real Madrid dovesse perdere almeno due delle ultime tre partite rimaste - tra cui la gara col Napoli - gli azzurri potrebbero addirittura ambire al primo posto nel girone.

Il Napoli si qualifica se...

In ogni caso, se il Napoli vince contro l'Union Berlino e il Real Madrid vince contro il Braga, al Napoli sarà sufficiente conquistare 1 solo punto contro Real Madrid o Braga per passare il girone al secondo posto.

Se il Napoli pareggia contro l'Union Berlino e il Real Madrid vince contro il Braga, vale lo stesso: anche in quel caso basterà un solo punto nelle successive due partite contro Real e Braga.

Infine, se il Napoli dovesse perdere contro l'Union Berlino o se dovesse essere il Real Madrid a perdere contro il Braga, in quel caso il Napoli dovrà conquistare almeno 3 punti nei due match successivi con Braga e Real per passare il turno.