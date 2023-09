Champions League, De Laurentiis non sarà in Portogallo per Braga-Napoli: il motivo

Ultime notizie UEFA Champions League - Ci siamo, è la vigilia di Braga-Napoli: comincia l'avventura europea degli azzurri della stagione 2023/2024. Gli azzurri, dopo la rifinitura di questa mattina a Castel Volturno, all'SSCN Konami Training Center, partiranno in aereo. Nel tardo pomeriggio la conferenza di Spalletti, domani Braga-Napoli. Ma chi non partirà verso il Portogallo, è Aurelio De Laurentiis, come confermato dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Non andrà a Braga, ma non è un segnale di distacco: certe faticose trasferte prova sempre a evitarle. La vedrà ancora una volta in tv, con il suo inseparabile gruppo di amici".