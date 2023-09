Scivolone casalingo in Bundesliga per L'Union Berlino.

I tedeschi cadono senza appello in casa contro l'Hoffenheim.

Sconfitta per i prossimi avversari del Napoli in Champions League per 2-0. A segno, entrambi nel primo tempo, al 22' Kramaric e al 38' Beier.

Prestazione disastrosa per Bonucci che prima causa il calcio di rigore calciato da Kramaric e poi si fa anticipare da Beier sul 2-0.