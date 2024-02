Cannavaro: "Gol preso dal Napoli? Se il difensore si fa passare la palla tra le gambe, il portiere è morto"

Notizie Napoli calcio. Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“Gol del Barcellona? Se un difensore si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, come fatto da Rrahmani prima e da Di Lorenzo dopo, stai di fatto ammazzando il tuo portiere. La regola numero uno per un difensore è di non concedere mai quell’imbucata, il compito primario è non far passare la palla. Poi Lewandowski è bravissimo, ma può calciare solo lì”.