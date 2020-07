Bayern Monaco, Elber fa già fuori il Napoli: "Con il Barcellona è sempre difficile, ci faremo trovare pronti"

Champions League - Giovane Elber, ambasciatore del Bayern Monaco, ha parlato in queste ore dopo i sorteggi di Champions League. Lanciata la sfida al Barcellona senza considerare il Napoli di Gattuso che ha ancora il ritorno da parte sua da giocare: "Non stanno giocando bene come fanno di solito, ma sono comunque il Barcellona. Arrivati a questo punto, i giocatori contano e li hanno. Da parte nostra abbiamo lo svantaggio di essere fermi in questo momento, quindi quando sarà il momento dovremo essere subito al cento per cento".