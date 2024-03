Barcellona, Yamal sfida il Napoli: "Testa solo alla gara di Champions"

Lamine Yamal non smette di stupire. Il 16enne astro nascente del calcio mondiale ha deciso la sfida tra Barcellona e Maiorca (disputata ieri) e a fine partita ha dichiarato ai microfoni di DAZN:

"Sono molto felice, soprattutto per la vittoria. Ho visto lo spazio per tirare e l'ho fatto. È stata una partita faticosa, rocciosa e difficile. Qualunque cosa serva per aiutare la squadra, sono a disposizione. Ora dobbiamo pensare alla partita di martedì: segnare gol davanti al nostro pubblico è sempre un sogno".