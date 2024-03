Barcellona, ultimo allenamento alla vigilia: Xavi conta 5 assenze, ma recupera Raphinha! Discorso alla squadra | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Iniziata la rifinitura degli uomini di Xavi in vista di Barcellona-Napoli, gara di ritorno e decisiva degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Guarda il video su CalcioNapoli24.

All’ingresso in campo Xavi ha voluto riunire tutto il gruppo catalano per un breve discorso prima della fase di attivazione nella prima fase della rifinitura: i culers si sono poi disposti in cerchio passandosi la palla con le mani, mentre i portieri si sono diretti con il preparatore dedicato in una delle due porte sul terreno di gioco.

Barcellona-Napoli, ultimo allenamento per Xavi

Successivamente lavoro atletico con gli ostacoli posti sul terreno di gioco, con Xavi a distanza per osservare il lavoro dei suoi giocatori. Curioso un esercizio che ha visto i giocatori andare faccia a faccia, toccandosi le mani e scattando subito nella direzione opposta. Tutti i giocatori sono stati salutati con abbracci da Rafa Yuste, vicepresidente del Barça, all’ingresso della squadra in campo, avvenuto con 30 minuti di ritardo.

Assente Ferran Torres, così come Pedri, De Jong, Gavi e Balde. La nozia però è il recupero di Raphinha.