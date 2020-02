Ultimissime calcio Napoli - Quique Setien in conferenza stampa con Gerard Piqué. Champions League, via sgli ottavi di Finale di Champions, la SSC Napoli ospita allo stadio San Paolo il Barcellona di Leo Messi e Quique Setien. L'allenatore del Barcellona sarà accompagnato dal difensore spagnolo in conferenza. Inizio ore 18:15 allo stadio San Paolo.

Piqué

Napoli-Barcellona, conferenza stampa Setien e Piqué

Napoli-Barcellona, il programma completo della vigilia su CN24 TV

Allenamento del Napoli aperto ai media per i primi 15' ore 15:10;

Conferenza stampa Barcellona ore 18:15;

Allenamento del Barcellona aperto ai media per i primi 15' ore 19:00.