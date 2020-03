AS - Arthur, infortunio più grave del previsto: almeno 2-3 settimane di stop, salta il Napoli!

Ultimissime calcio Napoli - E' fortemente a rischio la presenza di Arthur Melo contro il Napoli in Champions League, è in arrivo un'altra tegola quindi per il Barcellona di Quique Setien che dovrebbe fare a meno anche del centrocampista al Camp Nou.

Barcellona, infortunio lungo per Arthur: dovrebbe saltare il Napoli

Il quotidiano spagnolo AS conferma la possibile assenza di Arthur per Barcellona-Napoli: infortunio alla caviglia destra per il brasiliano che sta lavorando con una terapia particolare in compagnia del medico del club Ramon Cugat. Per AS,

"Il centrocampista ha subito una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Questo infortunio richiederebbe già un periodo di due o tre settimane di riposo, poiché sebbene non ci sia rottura del legamento, c'è stata una lesione parziale. Tuttavia, la preoccupazione è maggiore se possibile perché i test non escludono che vi sia un possibile coinvolgimento della cartilagine. Se Arthur non dovesse riuscire ad essere a disposizione per la partita contro il Napoli, Setién avrebbe a disposizione solo 13 giocatori della prima squadra".