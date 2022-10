Altro che pari con l'Ajax, vincere aiuta a vincere... e incassare: ecco i ricavi del Napoli dalla Champions

Altro che pari in Napoli-Ajax (pari che basterebbe per far qualificare gli azzurri alla fase ad eliminazione diretta e agli ottavi9, perché non solo vincere aiuta a vincere. Ma soprattutto perché vincere in UEFA Champions League significa incassare, e non poco. La SSC Napoli, infatti, che è un club capace di autofinanziarsi senza indebitarsi, e che vive di plusvalenze e introiti fra UEFA e diritti tv, sa bene quanto è importante dare il massimo nelle competizioni europee. Non a caso, infatti, è già decisamente importante la cifra guadagnata finora dal cammino in Champions League 2022-2023 dalla SSC Napoli.

di Manuel Guardasole - Twitter: @MGuardasole

Ricavi SSC Napoli dalla Champions League: la cifra

Prima di arrivare alla cifra complessiva dei ricavi attuali dell SSC Napoli in Champions League, vi spieghiamo quali sono i diversi parametri da cui guadagnerà il club azzurro. L'UEFA nel prossimo triennio distribuirà alle squadre partecipanti circa 2 miliardi di euro complessivamente. Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno così suddivise:

il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club ;

; un 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro);

un altro 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro);

infine, un 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool 1 e 2 (300,3 milioni di euro).

Ma andiamo nello specifico ad oggi quanto guadagnerà al minimo la SSC Napoli dall'UEFA Champions League 2022-2023:

15,64 milioni di euro di quota di partenza (partecipazione alla fase a gironi)

di quota di partenza (partecipazione alla fase a gironi) 8,4 milioni di euro per le tre vittorie nella fase a gironi (2,8 milioni di euro per ogni vittoria, 930mila euro per pareggio)

per le tre vittorie nella fase a gironi (2,8 milioni di euro per ogni vittoria, 930mila euro per pareggio) 18,192 milioni di euro di premio ranking decennale

di premio ranking decennale 6,73 milioni dalla ripartizione del premio legato al market pool.

Di questi incassi del market pool, 4 milioni sono per il quarto posto dello scorso anno (market pool 1), più minimo 2,73 milioni per il market pool 2 ma dipenderà anche dal cammino delle altre italiane ed è ad oggi destinata a crescere questa cifra. Inoltre, per esser ancora più chiari, il ranking decennale è basato sulla classifica ranking degli ultimi 10 anni delle partecipanti alla Champions 22/23 e ogni quota di coefficiente vale 1,137 milioni di euro: il Napoli ne riceve ben 16 di quote.

Chiaramente il Napoli è anche ad un passo dalla qualificazione agli ottavi che significherebbe un incremento di 9,6 milioni di euro:

qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

a società; raggiungimento dei quarti di finale: 10,6 milioni di euro per club;

qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

partecipazione alla finale: 15,5 milioni di euro per club;

vittoria in finale: 4,5 milioni.

Quanto ha incassato il Napoli dalla UEFA

Ecco quindi, infine, quanto ha incassato ad oggi la SSC Napoli dall'UEFA per il cammino in Champions League:

ricavi SSC Napoli dalla Champions League: 48,962 milioni di euro

Incassi SSC Napoli in Champions League

La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus per le gare di ritorno della fase a gironi oltre al verosimile passaggio del turno agli ottavi, arrivando in questo caso a quasi 60 milioni di euro (48,962 più i 9,6 milioni degli ottavi più 930mila euro per almeno un pareggio con l'Ajax). E chiaramente, aumenterebbe di conseguenza il market pool 2.

Insomma, vincere aiuta a vincere e crescere, anche economicamente. Per questo motivo contro Ajax, Rangers e Liverpool nel girone di ritorno vietato abbassare la guardia.

