Zola, l'agente: "Sarri-Juve, non ne so nulla e non vi potrei dire nulla. Lozano? Non verrà al Napoli"

Fulvio Marrucco, agente di Gianfranco Zola, secondo di Sarri al Chelsea, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dipende molto dal mercato che il Napoli farà, specialmente cominciando dalle uscite. Al Napoli serve qualcosa sugli esterni bassi, un centrocampista e un attaccante, me l’ha detto anche Giuntoli.

Lozano? Quando le trattative durano così tanto l’esperienza mi insegna che poi non vadano in porto.

Sarri alla Juve? Non so nulla. Se sapessi qualcosa non potrei dure nulla. A Roma la coppia Petrachi-Gasperini sia in dirittura d’arrivo. Il Chelsea si è trincerato dietro la finale di Europa League. Di altri incontri che leggo non ne so nulla. Quando leggo che le quotazioni di Guardiola stanno salendo mi chiedo come possa essere”.