Real Madrid, Zidane: "James? Non dico nulla, mi occupo di chi è qui con noi. Il club sta trattando la partenza di Bale"

Ultimissime calcio Napoli - Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel match amichevole contro il Bayern Monaco ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del club spagnolo.

"Gareth Bale non è stato convocato perché il club sta trattando la sua partenza, vedremo cosa succederà in questi giorni. La partenza di Bale è imminente? Non ho intenzione di parlarne, vediamo: spero che sia imminente per tutti, anche per lui, il club sta parlando. Arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte, devo prendere decisioni e dobbiamo cambiare, vedremo cosa succederà, non c'è niente di personale. James? Non dico nulla, non è con noi qui, mi occupo dei calciatori che in questo momento sono qui di noi qui"