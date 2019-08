CorrSport - Inter alleata del Napoli, il presidente Zhang ha ribadito: "Icardi non andrà mai alla Juve"

Calciomercato Napoli, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sportin edicola ADL ha un alleato in più nella sua rincorsa a Icardi: Steven Zhang. «Non andrà mai a Torino». Sono trascorsi ormai 6 mesi da quelle dichiarazioni, ma sembra proprio che il suo pensiero non sia cambiato. In sostanza, Zhang jr non intende rimangiarsi la parola. Sarà per orgoglio o sarà perché ormai sente anche lui l’accesa rivalità con la Juventus, sta di fatto che avrebbe posto una sorta di veto, sia ad un'operazione cash sia allo scambio con Dybala.

Mercato Inter, scambio Dybala-Icardi: discorso chiuso?