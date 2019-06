Il Napoli riscatta Zanoli dal Carpi, contratto biennale: sarà a Dimaro con Ancelotti [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Stagione da protagonista per Alessandro Zanoli con la maglia della Primavera del Napoli, il difensore ha ripagato la fiducia di Roberto Baronio collezionando 26 presenze in campionato, tre in Youth League e una in Coppa Primavera. Ha convinto anche la dirigenza del Napoli a investire su di lui.

Ultimissime calcio Napoli - Zanoli riscattato dal Carpi, sarà a Dimaro

Zanoli è arrivato al Napoli nel gennaio del 2018 con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1.5 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CN24, la società di Aurelio De Laurentiis ha riscattato il difensore e firmerà un contratto biennale con il Napoli.

Un'altra ottima notizia per il difensore è la decisione del Napoli di farlo allenare con la prima squadra durante il ritiro di Dimaro. Zanoli dovrà convincere Carlo Ancelotti come fece un anno fa Gaetano ma l'obiettivo è girarlo in prestito in un club professionistico per aumentare la sua esperienza.

