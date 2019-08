Zaha-Napoli, Gazzetta: c'è l'ok di Ancelotti al suo acquisto, ipotesi pagamento dilazionato

Calciomercato Napoli le ultimissime - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe muovendo passi concreti per l'attaccante Wilfred Zaha

"Cristiano Giuntoli s’è portato avanti col lavoro chiedendo informazioni su Wilfred Zaha, 26 anni, esterno del Crystal Palace. Si tratta di un attaccante molto abile nel saltare l’avversario e dotato di buone qualità tecniche. Il diesse napoletano, attraverso un suo collaboratore, è entrato in contatto col club londinese per capirne le intenzioni. Dunque, per avere Zaha ci vuole un investimento pesante, intorno ai 65 milioni di euro. E il Napoli sembra disposto a ragionarci su e a proporre anche un pagamento dilazionato negli anni. Il ragazzo è un nazionale della Costa d’Avorio, con la quale vanta 16 presenze e 4 reti ed è reduce da una buona stagione in Premier League dove con gli Eagles ha sommato 34 presenze e 9 gol. Le sue qualità non sono sfuggite a Carlo Ancelotti che ha dato l’ok per l’eventuale ingaggio"