Una vera e propria guerra di nervi tra Wanda Nara, Mauro Icardi e l'Inter. L'argentino vuole restare in nerazzurro, nonostante il club lo abbia ormai messo fuori alla porta di Appiano Gentile. La moglie ed agente mostra soddisfatta le immagini della sua nuova casa in quel di Milano appena costruita, come a ribadire la sua voglia di restare nella città lombarda.