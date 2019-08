Wanda Nara a Capri? Il Mattino: Più di una voce, possibile meeting da ultima chance con ADL! Maxi contratto

Calcio mercato Napoli, le ultimissime oggi dall'edizione de Il Mattino in edicola sulla telenovela Icardi-Ssc Napoli. Il collega Marco Giordano racconta l'evoluzione dell'affare

Intanto, si vocifera che Wanda stia preparando l’arrivo a Capri nelle prossime ore per uno degli shooting fotografici ai quali ha abituato i fan sui suoi canali social. Qualche scatto in barca, una immancabile puntata in Piazzetta e già si ipotizza un incontro proprio con De Laurentiis che sull’isola è di casa. Un meeting che potrebbe rappresentare l’ultima chance che il massimo dirigente azzurro vorrebbe dare a se stesso ed al suo club per l’assalto al sogno Icardi, già cullato tre stagioni fa con l’addio di Higuain. De Laurentiis è pronto a mettere a mettere sul piatto della bilancia anche 7 milioni a stagione, migliorando sensibilmente l’attuale ingaggio da 4.5 milioni percepito all’Inter da Icardi, mentre per l’ad nerazzurro Marotta è pronta un’offerta che non risponderà ai 70 milioni richiesti, ma che accontenterebbe una società che ha anche bisogno di liquidità dopo le ingenti spese in questa sessione di mercato. Maurito resta, ad oggi, anche l’unico grande colpo concretizzabile. Sempre più complesso arrivare ad James Rodriguez, anche per il muro che il Real sta ergendo attorno al colombiano, mentre crescono le chance per l’ex Bayern di scendere in campo alla prima al Bernabeu, sabato, contro il Valladolid per sostituire lo squalificato Modric, in una situazione che vede il tecnico Zidane guardare più all’infermeria che agli allenamenti.