Mercato Napoli, Ancelotti esalta Giuntoli: "Voto 10! Lozano acquisto importante, io sono già contento così"

Carlo Ancelotti, allenatore della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul mercato azzurro.

Voto al mercato e a Giuntoli? 10! Ci prendiamo la responsabilità che vogliamo e dobbiamo lottare per vincere il campionato, di più non posso dire. Lozano? Abbiamo acquistato un giocatore importante che aumenta il tasso qualitativo della squadra. E' un ragazzo serio con una gran voglia di fare bene” role con le quali ho accolto. E' un giocatore molto bravo, molto forte e ci siamo stati dietro parecchio. E' stata una operazione semplice, è un giocatore che aumenta il tasso qualitativo della squadra. Ieri son stato con lui, un ragazzo molto serio e disponibile con una gran voglia di venire a Napoli. Tutti quelli che sono arrivati hanno mostrato grande interesse, per questo siamo molto felici. Io sono già contento così, questa squadra mi dà soddisfazione quando li vedo giocare e allenarsi, l'ho detto alla squadra. Sono contento della squadra che ho a disposizione".