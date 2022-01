Vlahovic-Juventus, si può fare! Gazzetta: c'è accordo con gli agenti, in arrivo la prima offerta ufficiale

Ultime mercato - La Fiorentina “apre le porte” in diretta tv e la Juventus confeziona l’offerta per portare subito Vlahovic alla Continassa. Nel mezzo c’è Dusan che, per la prima volta, ammette di poter cambiare indirizzo a gennaio. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Vlahovic-Juventus, si può fare

"L’accelerazione bianconera, forte dell’intesa con i rappresentanti del centravanti serbo (offerti 7 milioni per 4 anni e mezzo), ha creato rumore sul fronte viola. Va trovato un punto d’incontro sulla formula con la società di Rocco Commisso che continua a valutare 70 milioni il suo goleador, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. A Torino possono anche toccare quota 60 milioni, ma con delle variabili che permettano di far cambiar maglia al giocatore con un investimento relativo in partenza. I protagonisti della trattativa vogliono scoprire le carte entro domani, con un’offerta ufficiale in piena regola. Nel dialogo tra i due club non vanno sottovalutate le esigenze di bilancio della Juventus, l’idea originaria prevede per Vlahovic un prestito soft con un obbligo di riscatto. Per ora, però, Commisso chiede una cessione a titolo definitivo"