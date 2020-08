Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non può permettersi di perdere Maksimovic, sarebbe dovuto essere lui il sostituto del partente Koulibaly. Se non dovesse arrivare il rinnovo anche lui dovrà andare via".