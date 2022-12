Vice Di Lorenzo, il Napoli monitora Bright Osayi-Samuel del Fenerbahce: la situazione | ESCLUSIVA

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione un vice di Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto appreso nelle ultime ore dalla nostra redazione, il club azzurro avrebbe monitorato un altro calciatore del Fenerbahce. Nei giorni scorsi si era parlato di un Giuntoli molto attivo su tre calciatori del club turco come Kadioglu, Crespo e soprattutto Guler. nelle ultime ore però si è aggiunto un altro nome come quello di Bright Osayi-Samuel, compagno di nazionale di Victor Osimhen e calciatore in forza anch'egli al Fenerbahce.