Verona pronto a trattare Simeone e non solo col Napoli, Udinese spazientita per Deulofeu

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Il patron del Verona, Setti, è pronto a discutere la partenza di Simeone: Giuntoli ne ha parlato con Setti, così come ha chiesto di Barak, che al momento sembra destinato a restare all’Hellas.

L’Udinese aspetta ancora il Napoli per Deulofeu ma inizia a spazientirsi: perché lo spagnolo ha fatto una promessa al club azzurro e questa vincola i friulani in ogni trattativa in corsa.