Veretout-Napoli, Sportmediaset - No della Fiorentina a 27 milioni, sul calciatore si fionda anche il Milan: presentata la prima offerta

Calciomercato Napoli - Uno dei nomi che da più tempo risulta essere presente nella lista dei desideri del Napoli e del suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è certamente quello di Jordan Veretout, mediano francese attualmente in forza alla Fiorentina. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la Fiorentina ha rifiutato una prima offerta da parte degli azzurri pari a 27 milioni di euro. Sul giocatore, proprio in queste ore, si sarebbe fiondato con convinzione anche il Milan.

Mercato Napoli, il Milan si fionda su Veretout

Il nuovo direttore sportivo rossonero, vale a dire Maldini, avrebbe presentato una prima offerta, ritenuta probabilmente troppo bassa, pari a 16 milioni di euro più bonus. Al di là di questo, la trattativa però è appena iniziata e non è detto che non possa arrivare la quadra nei prossimi incontri. L'ex Saint-Etienne è considerato una alternativa a Stefano Sensi, dal momento che per il regista la distanza tra l'offerta milanista e la richiesta del Sassuolo è davvero considerevole.

