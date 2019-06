Sportitalia - Veretout a Napoli per prendere una decisione, domani Roma e Milan presenteranno l'offerta alla Fiorentina

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitaliamercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Veretout in città a Napoli per relax e prendere una decisione. Il Napoli c'era, aveva raggiunto un accordo con Veretout, ma il suo arrivo era legato dall'uscita di Diawara o un altro centrocampista. Domani Milan e Roma andranno dalla Fiorentina per trattare, la Roma è vicina all'accordo anche con il giocatore".