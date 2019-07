Veretout-Napoli, Corriere Fiorentino: si profila un derby con la Roma, due azzurri nell'affare

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino scrive su Veretout: "Resta però da capire se e come deciderà di muoversi il Napoli che non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del calciatore con il quale i contatti erano già cominciati sul finale della passata stagione. Per Veretout si profila così un derby del Sud, perché se la squadra di Ancelotti è rimasta a lungo alla finestra aspettando sviluppi sull’interesse del PSG per Allan, oggi non sembra disposto a tirarsi fuori dalla corsa, sia perché la partecipazione alla Champions rappresenterebbe un’attrattiva per Veretout sia perché è a Napoli che la Fiorentina pescherebbe volentieri sia il centrocampista Rog che l’esterno Ounas"