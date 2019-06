Veretout al Napoli, Il Mattino: la Fiorentina vuole 25mln, nell'affare uno tra Rog o altri tre azzurri

Ultimissime calcio Napoli - Raiola uomo chiave per il mercato del Napoli. Come lo è Giuffredi. Si, perché c'è l'agente napoletano dietro i tentennamenti di Jordan Veretout che ha preso altri giorni di tempo prima di affrontare le avance del Milan.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"La Roma, con Diawara, in pratica è fuorigioco. Gli azzurri hanno da inizio maggio un accordo sull'ingaggio e conoscono la valutazione della Fiorentina (25 milioni), ma ci sono contropartite che fanno gola ai viola: uno su tutti è Marko Rog (la cui partenza è necessaria proprio per liberare una casella a centrocampo). Ma nell'operazione De Laurentiis vuole inserire anche altri esuberi come Mario Rui, Ounas e Inglese".