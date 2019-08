Verdi-Torino, Cronache di Napoli: De Laurentiis vuole prestito oneroso da 10mln, le ultime

L’arrivo di Hirving Lozano dovrebbe comportare l’uscita in automatico di Simone Verdi, ma il Torino negli ultimi giorni si è concesso una pausa di riflessione, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Il Napoli lo cede soltanto alle sue condizioni, cioè prestito oneroso per 2 stagioni da 10 milioni più altri 10 per l’acquisto obbligatorio nel 2021 e diritto di rivendita biennale a favore di De Laurentiis, che l’estate scorsa pagò 25 milioni al Bologna. Un po' troppo per il Toro, che ha già l’accordo col giocatore (5 anni di contratto a circa 2 milioni netti a stagione) e spera di ‘consegnarlo’ a Mazzarri al più presto”