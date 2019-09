Simone Verdi non andrà al Torino, lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: resterà a Napoli, così hanno deciso De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti: il Torino si è quasi rassegnato, nonostante il pressing degli ultimi giorni. Ma sia per necessità tecnico-tattiche, che per distanza sull'accordo l'affare è andato via via sfumando.