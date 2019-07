Verdi-Torino, 6mln di differenza col Napoli! Simone ha deciso il suo futuro in caso di cessione

Saranno giorni roventi per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, che ha dinnanzi a sé anche il mercato “parallelo”, quello delle cessioni, che richiederà arte, pazienza e sacrificio come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. A partire da Simone Verdi.

"Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il “tesoretto”, per ridurre il monte-ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni come Verdi: Simone ha deciso, se proprio deve andare gli piacerebbe tornare a indossare la maglia granata, e la stima avvertita da Cairo e Mazzarri è un toccasana. Però c’è una differenza tra i ventuno milioni richiesti da De Laurentiis e i quindici offerti da Cairo, sempre meno di quanta ce n’era una settimana fa"