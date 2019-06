Verdi-Mario Rui, il Torino fa sul serio. Tuttosport: ADL chiede almeno 40mln, i ds a lavoro per trovare l'intesa

Calciomercato. L’ingresso, per il quale manca solo l’ufficializzazione, del Toro in Europa League fa divampare un entusiasmo che si irradia in ogni direzione: dalla società a Mazzarri e i giocatori, dai tifosi fino al mercato. Già, anche in sede di trattative i granata possono adesso dare una precisa e ambiziosa direzione, alle strategie in ingresso.

Calciomercato, il Torino vuole Verdi ma Adl chiede tanto

Come riporta Tuttosport:

"Tra le priorità c’è il reperimento del giocatore di qualità da piazzare tra la linea mediana e Belotti: ebbene il profilo corretto rimane quello di Verdi, già granata all’alba della carriera, e ora in potenziale uscita dal Napoli. Che apre alla cessione dell’attaccante partendo da una richiesta di 25 milioni di euro. Ora, non perché il Toro approda in Europa il presidente granata deve accontentare a occhi chiusi il pari ruolo azzurro, tuttavia attraverso la mediazione di Bava, con Giuntoli che entrerà nelle pieghe del discorso sponda Napoli, Cairo può affrontare la trattativa con la convinzione che le chance di chiudere il discorso in maniera positiva sono alte".

Il Torino vuola anche Mario Rui ma la richiesta resta elevata