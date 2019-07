Verdi al Torino, TuttoSport: Cairo offre 20 mln cash! No alla percentuale rivendita chiesta da De Laurentiis

Mercato Napoli le ultimissime su Simone Verdi L'edizione odierna di TuttoSport in edicola fa il punto della situazione in casa Torino che si appresta ad affrontare il preliminare di Europa League.

Adesso l’Europa League, poi riprenderà l’assalto all’uomo dell’ultimo passaggio che sarà la ciliegina sulla torta da consegnare a Mazzarri. Gli obiettivi - uno dichiarato, l’altro vagheggiato - sono due: Simone Verdi, 27 anni, attaccante-trequartista del Napoli e Rodrigo De Paul, 25 anni, argentino con passaporto italiano, centrocampista-trequartista dell’Udinese. Il Toro ha incontrato più di una volta le due società. Il presidente Urbano Cairo con il collega Aurelio De Laurentiis si sente spesso per telefono anche per discutere delle problematiche inerenti la Lega e i diritti tv mentre Massimo Bava mantiene i contatti con il collega Pierpaolo Marino. La società granata con entrambi gli interlocutori è stata chiara: la proposta è di venti milioni. Prendere o lasciare. Nessuna clausola particolare come chiede il Napoli che pretende il 30% sull’eventuale vendita del suo giocatore, nessuna stranezza. Solo contanti, 20 milioni cash. E i granata aspettano. Sia per Verdi sia per De Paul Napoli e Udinese chiedono cifre fuori mercato tant’è che i club interessati, uno dopo l’altro, si sono ritratti.