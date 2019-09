Verdi al Torino, Tuttosport: quinquennale siglato dal ragazzo e nessuna percentuale su rivendita futura al Napoli, cifre e dettagli

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato tutte le cifre dell'affare che ha portato Simone Verdi dal Napoli al Torino in una trattativa che ha di fatto animato l'intera ultima giornata di mercato e che alla fine ha permesso al giocatore di far rientro in granata per giocarsi le sue carte dopo una stagione trascorsa al Napoli in cui gli è stato concesso davvero poco spazio. Ecco i dettagli:

Verdi al Torino dettagli contratto

"Cominciamo con le cifre. Operazione da 25 milioni complessivi. Mai Cairo aveva investito così tanto, al massimo era arrivato a 14 (con Niang e Zaza): 3 milioni subito di prestito, 20 di riscatto obbligatorio nel 2020 e 2 di bonus facilmente raggiungibili. Nessuna percentuale a favore del Napoli in caso di cessione di Verdi da parte del Toro. Per il giocatore, 5 anni di contratto a 2 milioni circa netti a stagione, bonus inclusi".