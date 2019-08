Venerato a CN24: "Llorente al 99% sarà l'ultimo acquisto del Napoli, serve un miracolo per James. Pronto il rinnovo di Milik"

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"James? L'ho detto la scorsa settimana, sono accadute molte cose: tre settimane fa, anche dal Napoli, avvertivo un certo ottimismo non di facciata. Erano convinti che il Real avrebbe venduto Bale e sarebbero andati su Neymar, cosa che ad oggi non è avvenuta. La possibilità che gli spagnoli diano gratis James è notevolmente diminuita. La scorsa settimana sia da persone vicine a Mendes, Real e Napoli mi sono arrivate notizie estremamente negative. Direi un 99% di possibilità di un non arrivo al Napoli: il club mi fa capire che dopo Lozano, James non è più imprescindibile. Serve un autentico miracolo. Verdi è stato bloccato.

Llorente? Appena Sanchez sarà dell'Inter, subito dopo potrebbe lo spagnolo firmare con il Napoli. C'è un retroscena: i nerazzurri hanno parlato prima degli azzurri con Llorente che ha gradito la pista perché c'è Conte. Con l'attaccante, il Napoli ha definito tutto con tanto di visite mediche. Bisogna aspettare Sanchez all'Inter per sbloccare questo aspetto. Llorente firmerà per un biennale con opzione con il Napoli: al 99.9% sarà l'ultimo acquisto. C'è grande ottimismo dagli azzurri sull'ex attaccante juventino.

C'è grande disponibilità del Napoli a parlare di rinnovo per Callejon e Mertens.

Malcuit? Da Castel Volturno mi dicono che rientra nei progetti tecnici nonostante la riconferma di Hysaj.

Nuovo rilancio del Sassuolo per Chiriches che ha sorpassato la Fiorentina.

Pronto il rinnovo di Milik: cinque anni a 3.5 milioni"