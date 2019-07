Venerato a CN24: "James al Napoli si farà al 90%. Veretout può arrivare se parte Allan. Verdi firmerà col Toro per 20 mln circa. Anche Hysaj piace ai granata"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"James Rodriguez? Ci vuole tempo. La cessione a titolo definitivo è una scemenza, il Napoli non ci pensa nemmeno lontanamente. Il Napoli non andrebbe a rischiare tanti soldi per lui. Comprendo De Laurentiis che vuole prima valutarlo: ha sempre avuto un rendimento alterno. L'affare si farà ma è molto lunga la trattativa, ci sono da mettere a posto tanti tasselli. Al 90% è fatta, la quadra si troverà: i rapporti tra De Laurentiis e Mendes sono ottimi. Il problema resta il Real, il giocatore vuole il Napoli. Si farà in prestito con obbligo mascherato. La formula sarà prestito con diritto, con diverse clausole relative magari alle partite giocate.

Il Napoli oltre ad Elmas ed Almendra, ha avuto un colloquio con Felicevic per Pulgar. Non si è ancora del tutto palesato con Bigon e Fenucci: si vuole capire com'è la situazione. Il Napoli lo valuta 10 milioni: ovemai il Napoli affrontasse

Ovviamente bisogna capire un po' com'è la situazione. Il Napoli lo valuta 10 milioni. Ovemai il Napoli affondasse il colpo si registrerebbe un interesse tale come quello per Almendra. E' molto presto, bisogna capire quianto il napoli incasserà dalla cessione di Rog. Il Genoa si è palesato, c'è anche una pista estera per il croato.

Se parte Allan prenderanno due centrocampisti, se resta il brasiliano ne arriverà uno giovane. Veretout è in questa fascia. Giuntoli è stato molto chiaro con la Fiorentina e con il procuratore. L'affondo ci sarà quando il napoli capirà se ci sono offerte importanti per Allan. Il Milan, invece, può porendere chi vuole, non deve aspettare nessuna cessione. Per Veretout c'è un incontro oggi con Maldini. Ounas e Inglese sono profili che piacciono a Montella e alla Fiorentina. Il Napoli ribadirà alla Fiorentina che non ha ancora le idee chiare e prenderà ancora tempo. A quel punto credo che il calciatore firmerà per la Fiorentina.

Questione difesa: Faouzi Ghoulam resta al 100%, il Napoli non vuole privarsene. Gli azzurri lo aspetteranno così come hanno fatto per Milik. Ancelotti riavrà il calciatore ammirato ai tempi di Sarri. Serve una riserva per l'algerino. Il nome preferito dal Napoli è quello di Castagne. Con l'Atalanta bisogna mettersi d'accordo: non è scontato che le cose vadano bene. Il Napoli potrebbe valutare alcune alternative: nella lista di Giuntoli c'è anche il nome di Tierney del Celtic. Castagne è quello in cima alla lista.

James Rodriguez? Ci vuole tempo. La cessione a titolo definitivo è una scemenza, il Napoli non ci pensa nemmeno lontanamente. Il Napoli non andrebbe a rischiare tanti soldi per lui. Comprendo De Laurentiis che vuole prima valutarlo: ha sempre avuto un rendimento alterno. L'affare si farà ma è molto lunga la trattativa, ci sono da mettere a posto tanti tasselli. Al 90% è fatta, la quadra si troverà: i rapporti tra De Laurentiis e Mendes sono ottimi. Il problema resta il Real, il giocatore vuole il Napoli. Si farà in prestito con obbligo mascherato. La formula sarà prestito con diritto, con diverse clausole relative alle partite giocate etc... .

Simone Verdi? Il Napoli chiede 20 più 5 di bonus: ad oggi c'è una differenza di 5 milioni tra le parti, davvero pochi. Alla fine Verdi firmerà per il Toro.

Adam Ounas? la valutazione dipende, il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo a circa 10 milioni di euro, poi vedremo per eventuali bonus. La cessione alla Fiorentina? Dipende da che tipo di operazioni si fa con Rog, Veretout.

Hysaj? Zenit e Schalke 04 si sono affacciati con Giuffredi ma non ancora con il Napoli. C'è anche un sondaggio del Torino ma è tutto molto prematuro".