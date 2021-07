Venerato: "Napoli su Zakaria del Gladbach! Tutto ok tra Giuntoli e De Laurentiis, su Svanberg ed Emerson Palmieri..."

Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è interveuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Giuntoli ha altie bassi con De Laurentiis ma alla fine l'uno non può fare a meno dell'altro e ieri il ds ha fatto un summit di mercato con Spalletti.

Il nome nuovo che piace a Spalletti e Denis Zakaria che ha come agente Ramadani e che il Napoli ha provato a prenderlo già un anno fa, quando il M'gladbachsparò 45 mln. Il giocatore ha solo un altro anno di contratto e potrebbe arrivare soltanto se si riuscisse a vendere Fabian in tempi ragionevoli.

Non ci sono conferme per un rinnovo di Maksimovic e Hysaj firmerà un quadriennale con la Lazio.

Svanberg non rientra nei piani del Napoli. La Roma non andrà su Emerson Palmieri per sostituire Spinazzola perchè sta sondando Dijks, ma occhio al PSG che potrebbe andare sul terzino del Chelsea".