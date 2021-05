Venerato a Kiss Kiss: "Allegri ha accettato l'offerta di De Laurentiis! Tutto dipende dal Real Madrid, ma occhio all'Inter"

Calciomercato Napoli - Il collega della RAI, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Accordo economico raggiunto tra Allegri e De Laurentiis. Se il Real Madrid dovesse avvertire l'allenatore che rimarrà con Zidane o andrà su un altro tecnico, allora molto probabilmente diventerebbe l'allenatore del Napoli.

C'è sempre l'incognita Inter anche se il Napoli è in vantaggio. I nerazzurri hanno fatto una telefonata ad Allegri dicendogli che punterebbero su di lui se andasse male con conte. Se invece Allegri dovesse andare dal Real, allora la panchina azzurra dovrebbe andare a Spalletti per cui è pronto un biennale a 2,8 mln con bonus importanti in caso di scudetto e Champions.

Galtier mai stata un'opzione concreta che martedì sarà annunciato al Nizza. Qualche cessione da parte di De Laurentiis sarà fatta. Allegri ritiene Fabian Ruiz rimpiazzabile e ha già fatto dei nomi a De Laurentiis per sostituire Koulibaly. Il presidente però li venderà solo a caro prezzo visto che non ha necessità di vendere per fare cassa. Se salta il Real e non si palesa l'Inter con un'offerta ufficiale allora firmerà per il Napoli.

De Laurentiis avrebbe detto ad un amico 'Allegri mi costa un botto, ma meglio prendere un grande allenatore e prendere qualche giocatore in meno".