Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a CalcioNapoli24.it:

"Riflessioni sul terzino sinistro in casa Napoli. Se Ghoulam troverà un club disposto a investire su di lui non é escluso un nuovo acquisito. Due greci sul taccuino di Giuntoli. Koutris e Tsimikas. Più distanti (per i costi) Masuaku e Kurzawa. Su Ricardo Rodriguez resta il veto rossonero. Il Milan valuta lo svizzero 8 miloni. Prendere o lasciare. No al prestito secco".