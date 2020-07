Venerato a CN24: "Gabriel ha già detto sì al Napoli. Milik-Juve, c'è l'accordo. Al Napoli piace Lucas Moura del Tottenham"

Calciomercato Napoli - Gabriel-Napoli, aggiornamenti da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in diretta su CalcioNapoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato sugli ultimi aggiornamenti del Napoli calcio: "Gabriel fortemente seguito dal Napoli, c'è già il sì del calciatore che aspetta solo di essere acquistato. Gattuso lo vede molto simile ad Albiol come profilo, il Napoli pensa che alla fine Ramadani porterà l'offerta giusta per Koulibaly e si è cautelato. Il Tottenham segue Milik, è una certezza. Piace Lucas Moura che potrebbe essere in uscita dal club inglese. Al momento però non c'è nulla ancora. Juventus avanti a tutte, ha già l'accordo con il calciatore del Napoli".