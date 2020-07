Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, non c'è ancora il sì! Il presidente del Lille vuole chiudere entro giovedì"

Calciomercato Napoli- Ciro Venerato a Calcionapoi24 rivela gli ultimi aggiornamenti su Osimhen e il Napoli.

Osimhen

Calciomercato: Osimhen-Napoli, le parole di Venerato

"Nessun annuncio e nessun accordo ancora definito con Osimhen. Nonostante le fughe di notizie il Napoli non ha ancora il sì del calciatore al momento. Il nuovo agente (che al momento si muove senza procura) ha promesso cifre blu al nigeriano ma non ha fatto i conti col il Napoli che intende confermare le cifre stabilite con i precedenti agenti. Offerta di 4 milioni a stagione per 5 anni comprensivi di bonus. Non certo i 5 netti (piu 2 di bonus alla firma) promessi dal sedicente procuratore transalpino alla famiglia del nigeriano. Eventualmente la differenza può colmarla il Lille. Nervi tesi in Sardegna per il presidente Lopez che vorrebbe chiudere entro giovedì la trattativa. Il ds Giuntoli in queste ore é a Bologna (presenza confermata dal personale dell'albergo) a cena con Gattuso, Lombardo e la squadra. Chiaro segnale che le parti si dovranno aggiornare domani".