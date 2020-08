Venerato a CN24: "Napoli su Brekalo, contatto con gli agenti! E' l'alternativa a Boga, il Wolfsbrug lo valuta 18 milioni"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘CalcioNapoli24’ per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

In attesa di dipanare la matassa Boga (accordo con il fratello agente non ancora col Sassuolo) il Napoli segue un nuovo esterno. Arrivano conferme su interesse per Brekalo del Wolfsburg valutato 18 milioni di euro dai tedeschi. Pochi giorni fa ci sarebbe stato un contatto diretto con i suoi agenti. Sondata ed ottenuta la loro disponibilita?. Non solo Under e Bernadeschi (quest'ultimo quasi fuori dai radar. Non accetta il trasferimento) ma anche Brekalo. Valutato positivamente dalla dirigenza azzurra alla ricerca di un degno erede di Callejon.