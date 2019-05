Venerato a CN24: "Napoli-Bennacer, c'è una opzione morale! Per Rodrigo offerti 30mln più bonus. Su Mario Rui, Hysaj ed Almendra..."

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della RAI, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Mario Rui e Hysaj via da Napoli? Al momento è tutto molto aperto, non c’è un’offerta concreta per i due terzini. Elseid piace da sempre all’Atletico Madrid, che peraltro s’era inserito su Di Lorenzo già bloccato dagli azzurri. Su Hysaj c’è questa idea degli spagnoli, ma l’Atletico dovrà prima vendere. Bisogna fare attenzione a Sarri: se andasse alla Juventus, è probabile che possa fare il suo nome dato che è un pupillo.

Mario Rui piace molto a Mazzarri, ma il Torino reputa alta la sua valutazione: Cairo vorrebbe pagarlo il giusto. Non mi arrivano conferme su un interesse del Benfica, mentre Inter-Hysaj è una ipotesi nata e morta con l’addio di Spalletti: era un’idea di Martusciello, che ha lavorato con Hysaj all’Empoli.

Veretout-Napoli? È presto per parlarne, non sono i giorni giusti: il Napoli chiuderà domani Di Lorenzo con le visite mediche.

Dipende da Allan ogni mossa a centrocampo: Veretout è legato a lui, mentre Almendra e Bennacer no. Quest’ultimo è l’alternativa all’argentino, per il quale proseguono le negoziazioni tra Napoli e Boca Juniors.

Almendra? Grazie ad un intermediario vicino a Giuntoli e De Laurentiis verso inizio aprile si sono riaperte le discussioni, ma da Castel Volturno mi dicono che bisogna mettere a posto più di un tassello: c’è l’accordo col calciatore, non ancora quello con il club argentino. Ovvero valutazione del cartellino, tassazione ed eventuale percentuale di rivendita che il Boca chiede di inserire. De Laurentiis, in questo caso, vorrebbe risparmiare sul prezzo del cartellino: i contratti del Napoli non sono facilissimi, buttandola lì siamo attorno ai venti milioni di euro ed il Boca Juniors vuole essere pagato in dollari. Si negozia e aspettiamo aggiornamenti, peraltro Almendra piace anche ad altri club europei.

Di Lorenzo? Ancora ieri e stamattina da parte dell’entourage c’era qualche riserva, in attesa di rilanci dell’ultim’ora di Inter ed Atletico Madrid.

Se sfumasse Almendra, il Napoli si è informato per Bennacer: c’è una mini opzione morale, ma gli azzurri hanno fatto capire che la priorità è l’argentino. Se all’Empoli arrivasse una offerta giusta per Bennacer, Corsi avvertirebbe il Napoli.

L’Empoli sta definendo la cessione di Traoré alla Juventus per quindici milioni di euro, il Napoli non ha mai corso per il centrocampista classe 2000.

Rodrigo? Il Napoli lo segue perchè è un pallino di Ancelotti, ma se non arriva una cessione importante difficilmente si andrà oltre i trenta milioni più bonus offerti al Valencia. Il club spagnolo chiese ottanta milioni lo scorso anno, adesso a sessantacinque-settanta potrebbe darlo via. Il calciatore inoltre ha concorrenza importante, su di lui ci sono altri club che giocano in Liga. Se poi il Napoli riuscisse a cedere tanti calciatori, potrebbe anche alzare l’offerta ma dubito si possano arrivare a cifre attorno ai sessanta milioni di euro.

Koulibaly? Il Real Madrid ha parlato con il suo agente Fali Ramadani, ma quest’ultimo ha fatto capire che l’opzione è davvero difficile: Kalidou non vuole andare via, ed il Napoli ha promesso ad Ancelotti che Koulibaly sarà un punto fermo della prossima stagione.

Il tesoretto economico per Rodrigo potrebbe arrivare da Allan ed Inglese, ad esempio.

Difesa? Albiol e Chiriches restano a Napoli, a meno che non arrivino offerte interessanti per il rumeno. Anche Luperto resta, andrà a Dimaro e poi si vedrà.

Prestito per Luperto? Ad oggi non c’è questo pensiero, poi dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Chiriches.

Rinnovi di contratto? Si faranno a Dimaro: Callejon, Zielinski e Maksimovic. Quello di Mertens è probabile ma non certo”