Venerato a CN24: "Mertens-Napoli, in serata limati gli ultimi dettagli: le cifre ufficiali del nuovo contratto. Annuncio atteso per i primi di giugno"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato a Calcio Napoli24: "Tutto fatto e definito, gli ultimi dettagli sono stati limati. Annuncio atteso ai primi di giugno, ma ora è certo: Dries Mertens resta alla SSC Napoli. Queste le cifre ufficiali: 2 milioni di euro più 500mila di bonus (qualificazione Champions) per premio alla firma. Firmerà un biennale con opzione per il terzo anno da 4 netti a stagione più 500mila di bonus (200mila per quarto posto e 300mila per numero di goal da 25 a 35). Il contratto è definito ed ora è in mano ai legali, ma è pura burocrazia. Il belga ha già comunicato a Inter e Chelsea che ha scelto Napoli"