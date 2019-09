Venerato a CN24: "Machach sta andando all'Ascoli, Ciciretti verso Cosenza"

Calciomercato Napoli - Ufficializzato Fernando Llorente, la SSC Napoli è concentrata soprattutto in chiave cessioni per gli ultimissimi esuberi. E uno dei nomi in questione è Zinédine Machach, giocatore di proprietà del club azzurro da piazzare entro stasera alle 22.00. Il calciatore, dopo i prestiti a Carpi e Crotone, cerca una nuova sistemazione dove potersi esprimere con continuità.

Mercato Napoli, Machach verso l'Ascoli e Ciciretti Cosenza

Per il centrocampista francese classe 96, approdato lo scorso anno dal Tolosa, ci sono aggiornamenti importanti come riporta il collega Ciro Venerato ai microfoni di Calcio Napoli 24. "Machach sta andando all'Ascoli", riferisce infatti il collega. Mentre lo stesso Venerato svela che il Cosenza è vicinissimo ad Amato Ciciretti